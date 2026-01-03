circle x black
Etna, fronte lavico raggiunge 1.360 metri

03 gennaio 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
Prosegue, senza sostanziali variazioni, l’attività eruttiva dell’Etna. In particolare, i rilievi giornalieri di terreno e da drone del campo lavico, realizzati dal personale dell’Osservatorio Etneo (INGV-OE), hanno evidenziato che continua l’attività effusiva alla bocca di quota 2100 m s.l.m. caratterizzata da un basso tasso effusivo. Durante il corso della mattina il fronte lavico più avanzato ha raggiunto la quota di 1360 m s.l.m. avanzando lentamente, in accordo con le simulazioni dello sviluppo della colata realizzate dall’OE, mentre la porzione centrale del campo lavico risulta più attiva ed è interessata dalla progressione di diversi flussi lavici a monte del rilievo di Rocca Musarra fra quota 1800 e 1700 m s.l.m. Attualmente, il fronte più avanzato di questi flussi, in sovrapposizione nella parte centrale del campo lavico, ha raggiunto la quota di 1600 m s.l.m. Infine, prosegue una debole attività esplosiva stromboliana al Cratere Voragine che produce blande emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale.

Etna attività eruttiva fronte lavico
