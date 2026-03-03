Facebook e Instagram down oggi in Italia. Nella serata del 3 marzo, i due social della galassia Meta sono alle prese con problemi che impediscono agli utenti il regolare utilizzo delle piattaforme a giudicare dalle segnalazioni registrate da Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Su Facebook, in particolare, chi prova ad accedere viene accolto dal messaggio 'Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto'. I problemi non sembrano limitati solo all'Italia: le segnalazioni si allargano ad altri paesi, europei e non.