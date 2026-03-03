circle x black
Facebook e Instagram down, problemi oggi 3 marzo: cosa succede

In particolare per Facebook problemi di accesso

Una ragazza con lo smartphone
Una ragazza con lo smartphone
03 marzo 2026 | 22.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Facebook e Instagram down oggi in Italia. Nella serata del 3 marzo, i due social della galassia Meta sono alle prese con problemi che impediscono agli utenti il regolare utilizzo delle piattaforme a giudicare dalle segnalazioni registrate da Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Su Facebook, in particolare, chi prova ad accedere viene accolto dal messaggio 'Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto'. I problemi non sembrano limitati solo all'Italia: le segnalazioni si allargano ad altri paesi, europei e non.

