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Femminicidio Manuela Petrangeli a Roma, confermata in Appello condanna all’ergastolo per l’ex Gianluca Molinaro

Confermate anche le aggravanti della premeditazione e dello stalking

Manuela Petrangeli - (Facebook)
Manuela Petrangeli - (Facebook)
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13 novembre 2026 | 12.46
Daniele Dell’Aglio
LETTURA: 1 minuti

Confermata in Appello a Roma la condanna all’ergastolo per Gianluca Molinaro, l’uomo che il 4 luglio 2024 ha aperto il fuoco con un fucile a canne mozze contro la sua ex compagna e madre di suo figlio Manuela Petrangeli uccidendola, nel quartiere Portuense. I giudici, come chiesto dalla procura generale, hanno ribadito la sentenza di primo grado dello scorso gennaio che ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e dello stalking.

Molinaro, dopo il delitto compiuto in via degli Orseolo poco distante dalla clinica dove lavorava la sua ex, si era costituito presso una caserma dei carabinieri consegnando il fucile a canne mozze con cui aveva compiuto il femminicidio. Gli inquirenti avevano acquisito nell’indagine anche gli sms scambiati con un amico prima del delitto nei quali si legge “oggi forse prendo due piccioni con una fava” e in un altro, dopo l’omicidio della fisioterapista 51enne, dice “gli ho sparato du botti”. L’imputato ha assistito alla lettura della sentenza in videocollegamento dal carcere.

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