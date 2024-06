Ferrovienord, apre domani 18 giugno il nuovo parcheggio di interscambio di Affori da 411 posti

Apre domani, martedì 18 giugno, dalle 8.00, il nuovo parcheggio realizzato da FERROVIENORD a Milano Affori, in corrispondenza del nodo di interscambio tra il servizio ferroviario regionale e la linea 3 della Metropolitana di Milano (ingresso e uscita da via Ettore Ciccotti, 5).

Il parcheggio si sviluppa su due piani interrati per un totale di circa 13.500 mq, dispone di 380 posti auto e 31 posti moto al coperto - destinati in parte alla rotazione con tariffa oraria, in parte a forme di abbonamento sia diurno che notturno - è aperto 24 ore al giorno, sette giorni su sette, compresi i festivi. Le tariffe, sia quelle per la sosta a rotazione, sia quelle per gli abbonamenti, sono in linea con gli altri parcheggi convenzionati col Comune di Milano e sono esposte sui cartelli all’ingresso del parcheggio stesso, presso le casse e sul sito www.ferrovienord.it.

La struttura è stata realizzata con i più moderni standard tecnologici. Sono attivi infatti sistemi di lettura targa per velocizzare l’ingresso e l’uscita, sistemi di pagamento contactless, in cassa e alle barriere, ricerca del veicolo attraverso la targa. Per migliorare la sicurezza il parcheggio è dotato di oltre 200 telecamere e 7 help point, collegati con la centrale operativa di FERROVIENORD per chiedere soccorso o assistenza sanitaria. Alle casse e alle barriere di ingresso e uscita sono presenti sistemi di comunicazione, tramite i quali si può parlare con un operatore, in caso di malfunzionamento delle piste di ingresso e uscita o del sistema di pagamento alle casse.

L’area su cui è stato sviluppato il parcheggio si colloca all’interno di un più ampio piano di sviluppo e riqualificazione denominato “Programma Integrato di Intervento Affori”. Nell’ambito di questo piano, FERROVIENORD ha assunto l’onere di realizzare, a propria cura e spese, come struttura di interesse pubblico, un parcheggio di interscambio con la stazione ferroviaria e la fermata della metropolitana, in grado di garantire il ricovero dei propri mezzi ai pendolari e agli abitanti del quartiere, in una zona con una forte richiesta di posti auto e moto.