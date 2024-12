Tensione e scontri oggi a Roma tra i poliziotti e i giovani che hanno protestato per lo sgombero di Forte Portuense, da anni occupato. Erano circa un centinaio i poliziotti in assetto antisommossa schierati su via Portuense e circa una cinquantina i giovani manifestanti. "Andatevene", urlano insultando i poliziotti, accusati di violenze dai ragazzi.

Alcuni manifestanti sono rimasti feriti: una ragazza ha perso sangue dalla testa, un altro è rimasto a terra dolorante, dopo le cariche della polizia. Due giovani sono stati portati via, uno che non voleva lasciare lo spazio occupato, l'altro autore di un lancio di oggetti contro gli agenti.