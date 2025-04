Sui frammenti di due unghie di Chiara Poggi c'è un Dna maschile "perfettamente sovrapponibile" con quello attribuito dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Garlasco, ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, nuovamente indagato per la morte della ventiseienne. Sono le conclusioni - in possesso dell'Adnkronos - del genetista Carlo Previderé, incaricato dalla Procura di Pavia di analizzare la traccia genetica, che potrebbe 'riaprire' il caso sul delitto del 13 agosto 2007.

Nella sua consulenza di 60 pagine l'esperto svela come dall'analisi "dei numerosi reperti", consegnati dai carabinieri di Milano, "sono emersi cinque differenti aplotipi Y (cioè Dna, ndr.), riconducibili a cinque differenti linee maschili". In particolare, le tracce genetiche sono state trovate sul quinto dito della mano destra e sul primo e quarto della mano sinistra. "La comparazione di quattro di questi aplotipi con quelli parziali ricavati dai margini ungueali ha consentito di escludere che i soggetti (e tutti i loro parenti correlati in linea paterna maschile)" siano venuti in contatto con le mani della vittima.

Per contro, "uno dei cinque aplotipi ottenuti è risultato perfettamente sovrapponibile a quello", identificato nella consulenza di Matteo Fabbri a cui anni fa la difesa di Stasi si è rivolta per 'estrarre' il Dna di Sempio 'rubato' da un cucchiaino, una tazzina e una bottiglietta d'acqua. Il risultato è "compatibile" con la traccia sulla mano destra e sul primo dito della mano sinistra. "Escluso", invece, che la traccia sui frammenti dell'unghia del quarto dito della mano sinistra della vittima sia "riferibile" al (presunto) Sempio e ad Alberto Stasi. Conclusioni che da cui si riparte nell'incidente probatorio in cui si esaminerà, tra gli altri, il Dna prelevato lo scorso 13 marzo a Sempio.

La consulenza è data 5 febbraio 2024, il che indica che le indagini per una riapertura del caso di Garlasco sono iniziate da diversi mesi, anche se la notizia del nuovo indagato è recente. Nel fascicolo della procura - che contiene le relazioni fatte dalla difesa che insinua dubbi su Sempio e sulla misura delle impronte insanguinate, lasciate dalle scarpe sul pavimento di casa Poggi - c'è anche l'elenco dei reperti su cui la Procura chiede approfondimenti genetici.

E, in una riga, c'è anche il riferimento - anticipato da La Provincia Pavese - di alcuni sequestri di spazzatura compiuti, nel novembre 2023, davanti a casa di una parente di Sempio, fuori dall'abitazione dell'indagato e davanti al negozio in cui lavora. Tra gli oggetti che saranno a disposizione di consulenti e perito per l'incidente probatorio ci sono quattro mozziconi di sigarette, quattro fazzoletti di carta e uno stuzzicadenti. Alla fine del 2023 risultano prelevate anche le impronte di Andrea Sempio sulla maniglia della portiera della sua auto. Che tipo di accertamento sia stato compiuto non è chiaro.