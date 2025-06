Gardaland compie 50 anni, il 19 luglio evento musicale in diretta nazionale

È ufficialmente iniziata la cinquantesima estate di Gardaland Resort. A scandirla, un vero e proprio countdown di eventi: un percorso di emozioni, divertimento e celebrazione che culminerà in una grande festa il 19 luglio, giorno del 50° compleanno del Parco del Parco che ha segnato una tappa fondamentale nelle generazioni ma anche nel costume degli italiani contribuendo a sviluppare una nuova forma di turismo dei parchi divertimento.

50th Anniversary Party, organizzato da FMEDIA, sarà trasmesso in diretta nazionale in Radiovisione su RTL 102.5 - media partner ufficiale dell'evento - portando la magia di Gardaland Resort in tutta Italia e permettendo, idealmente, a tutti di condividere – in tempo reale – questo anniversario speciale.

Per l’occasione, il cuore del Parco si trasformerà in un’arena a cielo aperto: fino all’1:00 di notte tra Djset e Ospiti musicali che si esibiranno live. Special Guest, direttamente da "la febbre del sabato sera", i The Trammps, il leggendario gruppo internazionale della disco music infiammerà la piazza con il loro successo mondiale Disco Inferno (e non solo) riportando in scena l'energia travolgente degli anni ’70 che hanno visto nascere Gardaland nel lontano 1975.

La festa continuerà con l’energia salentina ed esplosiva dei Boomdabash, una delle band più amate del panorama musicale italiano, con il loro mix unico di reggae, pop e sonorità urban. Sarah Toscano, giovane talento che ha già fatto parlare di sé per la sua personalità travolgente e la sua straordinaria grinta, porterà tutta la sua energia e il carisma che l’hanno resa una delle voci emergenti della musica italiana. Il palco si accenderà poi con l’inconfondibile stile di Carl Brave, uno degli artisti più innovativi della scena urban italiana. A chiudere la serata, Rkomi, che con il suo stile inconfondibile ha conquistato ogni generazione e continua a dominare le classifiche.

Già da sabato 28 giugno il calendario si intensifica con l’apertura fino alle 23.00 grazie a Gardaland Night is Magic, un percorso in movimento (walk-through) che unisce gioco, strategia e dinamismo in scenari ad alta tensione e un nuovo show serale Forever Gardaland – 50 anni insieme: in programma tutte le sere in Piazza Jumanji: fontane danzanti, laser, video mapping e la voce di Prezzemolo guideranno gli Ospiti in un viaggio tra le epoche e i mondi che hanno fatto la storia del Resort, per celebrare cinquant’anni di avventure.