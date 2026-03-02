circle x black
Cerca nel sito
 

Gardaland, l'esperienza Animal Crossing arriva al SEA LIFE Aquarium: partenza il 28 marzo 2026

Gardaland, l'esperienza Animal Crossing arriva al SEA LIFE Aquarium: partenza il 28 marzo 2026
02 marzo 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Animal Crossing: New Horizons il simulatore di vita conosciuto a livello globale arriva – nel mondo reale - per la prima volta a Gardaland SEA LIFE Aquarium inaugurando la stagione 2026, dal 28 marzo.

Fenomeno globale capace di connettere bambini, adolescenti e giovani adulti in un momento di isolamento collettivo, Animal Crossing: New Horizons ha ridefinito il concetto di intrattenimento: niente competizione, nessuna corsa contro il tempo, ma uno spazio di calma, creatività e relazioni.

Se nel 2020 è stata un rifugio durante il distanziamento sociale, oggi continua a rappresentare un’isola felice in cui staccare dai ritmi accelerati della quotidianità, ritrovando calma e connessione.

Il percorso includerà attività interattive e una caccia ai timbri dedicata ad alcuni dei personaggi del videogioco, con un timbro da collezione esclusivo disponibile al termine della visita. I partecipanti esploreranno le 40 vasche tematiche di Gardaland SEA LIFE Aquarium, dagli ambienti di acqua dolce di fiumi e del Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi, vivendo un’esperienza di edutainment unica.

In giorni selezionati della settimana, l’esperienza culminerà con l’incontro con uno dei personaggi della serie – Tom Nook – rendendo la visita ancora più memorabile e confermando l’impegno di Gardaland SEA LIFE Aquarium nell’offrire esperienze immersive, educative e innovative. Al termine della visita, gli ospiti potranno inoltre scoprire e acquistare merchandising Animal Crossing

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Animal Crossing Gardaland SEA LIFE Aquarium
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza