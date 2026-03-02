Gardaland, l'esperienza Animal Crossing arriva al SEA LIFE Aquarium: partenza il 28 marzo 2026

Animal Crossing: New Horizons il simulatore di vita conosciuto a livello globale arriva – nel mondo reale - per la prima volta a Gardaland SEA LIFE Aquarium inaugurando la stagione 2026, dal 28 marzo.

Fenomeno globale capace di connettere bambini, adolescenti e giovani adulti in un momento di isolamento collettivo, Animal Crossing: New Horizons ha ridefinito il concetto di intrattenimento: niente competizione, nessuna corsa contro il tempo, ma uno spazio di calma, creatività e relazioni.

Se nel 2020 è stata un rifugio durante il distanziamento sociale, oggi continua a rappresentare un’isola felice in cui staccare dai ritmi accelerati della quotidianità, ritrovando calma e connessione.

Il percorso includerà attività interattive e una caccia ai timbri dedicata ad alcuni dei personaggi del videogioco, con un timbro da collezione esclusivo disponibile al termine della visita. I partecipanti esploreranno le 40 vasche tematiche di Gardaland SEA LIFE Aquarium, dagli ambienti di acqua dolce di fiumi e del Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi, vivendo un’esperienza di edutainment unica.

In giorni selezionati della settimana, l’esperienza culminerà con l’incontro con uno dei personaggi della serie – Tom Nook – rendendo la visita ancora più memorabile e confermando l’impegno di Gardaland SEA LIFE Aquarium nell’offrire esperienze immersive, educative e innovative. Al termine della visita, gli ospiti potranno inoltre scoprire e acquistare merchandising Animal Crossing