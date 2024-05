Gardaland, riapre Legoland Water Park: scivoli d’acqua, attrazioni interattive e aree gioco

Divertentissimi scivoli d’acqua, attrazioni interattive e aree gioco – sabato 18 maggio - riapre Legoland® Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema Lego® in Europa, che amplia l'offerta di divertimento del Gardaland Resort.

Situato all'interno di Gardaland Park, Legoland® Water Park è un'esperienza che cattura l'immaginazione di giovani e adulti. Bambini e famiglie all’interno dell’area dedicata, di circa 15 mila metriquadri, possono imparare attraverso il gioco, tuffarsi nel mondo dell’immaginazione e della creatività ma anche concedersi una pausa rinfrescante e di relax.

Ad accogliere gli ospiti, dopo aver varcato la grande onda di mattoncini del portale di ingresso, la Miniland: un’area unica al mondo nella quale sono stati ricostruiti i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano, tutti realizzati in scala 1:20 e alcuni di essi con elementi interattivi, con un totale di ben 4 milioni e 900mila mattoncini Lego.

Di recente costruzione, l’area dedicata alla Milano Moderna che si aggiunge al già presente Duomo di Milano. Il “percorso” prende vita dal cuore della metropoli con la simbolica Torre Velasca, tra le più all’avanguardia degli anni ’50; prosegue con l’iconico Grattacielo Pirelli; la colorata Torre Arcobaleno degli anni ’90; per arrivare alle prime costruzioni degli anni 2000 e situate a nord di Milano come il Diamantone, il Bosco Verticale, Casa della Memoria - l’inconfondibile area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (PwC) e Torre Hadid, meglio conosciuta come Torre Generali. Non mancano, inoltre, le più recenti costruzioni come la Torre UnipolSai, l’inconfondibile NH Hotel Fiera nell’immediata periferia, snodo cruciale per raggiungere la città meneghina ma vengono riprodotti anche i tanti lavoratori, turisti e cittadini che affollano quotidianamente il capoluogo ambrosiano. Immancabile anche il classico tram milanese.

Particolarmente affascinanti anche le aree dedicate a Venezia, con la Basilica di San Marco e il Campanile di San Marco, le riproduzioni delle architetture che hanno reso immortale Roma - dal Colosseo alla Fontana di Trevi fino alla Basilica di San Pietro – ma anche l’iconica Torre di Pisa e tanti altri.