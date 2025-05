Le vittime, entrambi 43enni, erano scomparsi da ieri dopo essere scivolati in una zona impervia. Salvi i due colleghi che erano con loro

Sono stati trovati morti i due vigili del fuoco dispersi da ieri durante un'escursione a Pennapiedimonte, sulla Maiella, in provincia di Chieti, dopo essere scivolati in una zona impervia. I due colleghi che erano con loro, tutti del comando di Chieti, sono stati soccorsi in località Balzolo dal 118.

Dopo l'allarme, scattato ieri dopo le 19, diverse squadre di vigili del fuoco hanno portato avanti le ricerche dei due dispersi.

I corpi dei due dispersi, entrambi 43enni, sono stati poi individuati oggi "in una forra del torrente Avello", ha riferito all'Adnkronos il sindaco di Pennapiedimonte, Rosalina Di Giorgio.

Ora sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi.