circle x black
Cerca nel sito
 

Garlasco, il legale di Bossetti: "Lovati da Corona? Fango su Yara, disgustato"

Le parole dopo il colloquio del legale con Fabrizio Corona: "A Sempio serve una

Claudio Salvagni - Fotogramma /Ipa
Claudio Salvagni - Fotogramma /Ipa
07 ottobre 2025 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Uno spettacolo orribile dal punto di vista professionale e umano. Massimo Lovati ha buttato fango su Yara Gambirasio, una ragazzina che non si può difendere da parole ignobili; ha parlato senza conoscere nessun atto del processo sull'omicidio di Brembate e non ha mostrato rispetto né per l'essere umano Massimo Bossetti, né per la giustizia pensando che sia uno show dove sparare sempre più alto, o meglio più in basso". Claudio Salvagni, legale dell'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è "disgustato" dalle ultime dichiarazioni del collega Lovati che - in un colloquio con Fabrizio Corona - "è andato oltre ogni limite, anche quello del ridicolo".

Lovati, difensore di Andrea Sempio indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco, ha contestato la difesa di Salvagni. "Io gli dicevo: io Bossetti sono l'amante di Yara Gambirasio. Ci trovavamo tutte le settimane e scop...come due scim...ecco perché c'è il mio Dna. Condannatemi per violenza sessuale con minorenne consenziente, non per omicidio, io non l'ho uccisa. Basta, vincevi il processo", le frasi catturate da 'Falsissimo'.

"Sono dichiarazioni - dice Salvagni all'Adnkronos - che mostrano zero rispetto, sono orribili per Yara e la sua famiglia, ma lo sono anche per Bossetti che ha il diritto di gridare la propria innocenza. Sono imbarazzanti per un avvocato che riduce il suo ruolo a show, senza neppure rendersi conto di venire strumentalizzato e ridicolizzato. Quello che ho visto non fa onore alla categoria. Non infierisco su una persona anziana, ma di fronte alla sua insipienza umana e professionale credo che sia arrivato il momento che Andrea Sempio si trovi chi davvero lavori alla sua difesa e non pensi a dare spettacolo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caso garlasco omicidio garlasco omicidio yara gambirasio massimo lovati massimo bossetti Claudio Salvagni lovati corona
Vedi anche
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza