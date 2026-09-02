circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Garlasco, il consulente della Procura di Pavia: "Fatemi incontrare Andrea Sempio"

La richiesta del professor Roberto Catanesi, secondo quanto reso noto da Quarto Grado

Caso Garlasco, il consulente della Procura di Pavia:
02 settembre 2026 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È arrivata stamattina la richiesta da parte del consulente della Procura di Pavia, il professor Roberto Catanesi, di incontrare Andrea Sempio di persona per poter completare la consulenza personologica di cui è incaricato. La difesa dell’indagato per il delitto di Garlasco ha preso tempo per valutare la richiesta. Ne dà notizia sui social Giammarco Menga, giornalista della redazione di “Quarto Grado”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda su Retequattro tutti i venerdì in prima serata.

La Procura di Pavia aveva affidato la consulenza a Roberto Catanesi sulla capacità di intendere e volere e la presunta pericolosità sociale dell'indagato per la morte di Chiara Poggi, avvenuta a Garlasco il 13 agosto del 2007. Si ricordi che il 38enne, amico del fratello della vittima, si era rifiutato di sottoporsi in prima persona alla consulenza psichiatrica già nel mese di maggio. Sempre la Procura ha indicato il 28 settembre come la data di scadenza dei termini per le indagini preliminari.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Caso Garlasco Procura Pavia
Vedi anche
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video
Al Niguarda si celebra 'Harry Potter', la cerimonia di smistamento nella Terapia intensiva neonatale - Video
Maupas co-conduttore a Venezia 83: "Sogno di fare il regista, spero di tornare con una mia creatura" - Video
Harry Potter compie 25 anni, a Londra piovono lettere per Hogwarts - Video
Legge elettorale, Boccia: "È incostituzionale" - Video
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Fine vita, voto in Veneto. L'attivista Luca Faccio: "Zaia non è 'portatore di morte', abbiamo diritto di scegliere"
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza