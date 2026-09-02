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Vibo Valentia, esplosione nel B&b: morta anche la bimba di 10 anni dopo il papà e la mamma

Il padre era deceduto il 27 agosto, la donna ieri 1 settembre: la famiglia era in vacanza in Calabria

L'esplosione nel b&b
L'esplosione nel b&b
02 settembre 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morta - nel reparto Grandi ustioni del Policlinico di Bari - la bambina di 10 anni, di nazionalità slovena gravemente ferita nell'esplosione avvenuta a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, il 25 agosto scorso in un b&b e a causa del quale il 27 agosto successivo a Palermo è morto il padre, Yamnik Cobolt Petra , 48 anni.

Ieri è deceduta anche la moglie 44enne dell'uomo e madre della piccola, ricoverata a Catania. La famiglia era in vacanza in Italia. La deflagrazione è stata provocata probabilmente da una bombola di gas. Nella struttura era divampato un incendio con il crollo parziale del pianoterra.

Le parole del sindaco

Anche il sindaco di Mileto si è stretto al dolore per la morte della madre e del padre condividendo ieri una nota: "Esprimo il mio cordoglio più profondo per il decesso della signora Petra, moglie e madre della piccola Ema, rimasta gravemente ferita nell’esplosione verificatasi a Mileto. Purtroppo il bilancio si aggrava e la situazione diventa sempre più tragica", ha scritto Salvatore Fortunato Giordano. "Il fatto ci addolora ma purtroppo le lesioni riportate nello scoppio erano evidentemente tanto gravi che i medici nulla hanno potuto", ha aggiunto.

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