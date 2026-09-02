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Inflazione, De Molli all'Adnkronos: "Preoccupazione, ma Italia ha esperienza gestione picchi"

Il managing partner e ad di The European House-Ambrosetti ad AdnFinance: "Quest'anno a Cernobbio 20 Paesi rappresentati e 22 ricerche scenariali"

Valerio De Molli - (Fermo immagine)
Valerio De Molli - (Fermo immagine)
02 settembre 2026 | 11.00
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

"L'inflazione è una preoccupazione, ma nel nostro Paese abbiamo ampiamente esperienza di gestione dei picchi inflattivi, degli choc energetici". Così il managing partner e amministratore delegato di The European House-Ambrosetti, Valerio De Molli, ad AdnFinance, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese.

"Il nostro è un Paese pieno di imprenditori estremamente dinamici, reattivi, intraprendenti e capaci di velocemente riaggiustare il tiro in funzione degli sviluppi esterni", sottolinea. "Ci aspettiamo che la Bce vada a ritoccare verso l'alto i tassi, questo potrebbe creare comunque un rallentamento nei prossimi mesi, ma molto dipenderà anche dagli sviluppi concreti delle due grandi guerre in Medio Oriente e il conflitto russo-ucraino", aggiunge.

"Siamo orgogliosi che proprio in Italia, nel nostro Paese, si sia affermata questa piattaforma di dialogo globale che vuole affrontare le tematiche prioritarie sull'agenda dei leader, istituzionali, politici, governativi, ma anche del mondo del business e degli investimenti", ha detto riferendosi al Forum Ambrosetti che si terrà dal 4 al 6 settembre a Cernobbio.

"Abbiamo una ventina di Paesi rappresentati, numerosi governi, tanti ministri, anche del governo italiano e una leadership europea molto significativa a partire da Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, che sarà con noi tutta la giornata di sabato. Ci aspettiamo di sviluppare molti approfondimenti, sono 22 le ricerche di scenario che presentiamo nella tre giorni", ricorda.

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inflazione preoccupazione gestione picchi inflattivi valerio de molli de molli adnkronos
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