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Germania, esplosione alla stazione centrale di Augusta: feriti

La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto l'allarme, alle 3,15 del mattino, riferendo alla Bild che due persone hanno riportato ferite lievi

Polizia tedesca - (Afp)
Polizia tedesca - (Afp)
02 settembre 2026 | 08.26
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Un oggetto non identificato è esploso in un passaggio di un edificio nella stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto l'allarme, alle 3,15 del mattino, riferendo alla Bild che due persone hanno riportato ferite lievi a causa dell'esplosione. Anche alcune finestre sono state danneggiate. Gli artificieri dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato bavarese sono sul posto, ha confermato la polizia alla Bild.

L'edificio della stazione e il binario 1 sono attualmente chiusi, ha dichiarato un portavoce della polizia. Il servizio ferroviario è interrotto e i treni circolano sugli altri binari. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. A causa delle operazioni in corso, le strade nella zona della stazione ferroviaria principale sono attualmente chiuse, come riportato dalla polizia su X. Anche il trasporto pubblico ad Augusta è interessato.

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