Almeno 11 persone sono rimaste uccise nell'ultima ondata di raid aerei Usa contro l'Iran, avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. Sette persone sono morte e otto sono rimaste ferite in un attacco missilistico nella provincia del Khuzestan (sud-ovest), e quattro invitati a un matrimonio sono stati uccisi nella città di Kuhestak, nella provincia di Hormozgan (sud-est).

Intanto "l'esercito della Repubblica islamica dell'Iran ha preso di mira installazioni radar e punti di raccolta di forze terroristiche statunitensi presso la base aerea di Sheikh Isa in Bahrain alcune ore fa", ha riferito Tasnim. In precedenza, le sirene d'allarme erano risuonate in Bahrein, dove le autorità avevano esortato i residenti a mettersi al riparo e a mantenere la calma. Mentre le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito basi statunitensi con missili e droni a Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, secondo quanto riportato dai media statali. Tutte le news di oggi 2 settembre in diretta.