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Vibo Valentia, famiglia ferita in esplosione in b&b a Mileto: morto il padre

In gravissime condizioni la moglie e la figlia, ricoverate in centri specializzati a Catania e Bari

L'esplosione nel b&b
L'esplosione nel b&b
27 agosto 2026 | 14.31
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

E' morto stamani Yamnik Cobolt Petra, il turista sloveno rimasto gravemente ferito, insieme alla moglie e alla figlia di appena 10 anni, nell'esplosione avvenuta martedì sera all’interno di un b&b alla periferia di Mileto, nel Vibonese.

A seguito della deflagrazione, probabilmente provocata da una bombola di gas, nella struttura era divampato un incendio con il crollo parziale del pianoterra. L'uomo, immediatamente soccorso, era stato trasferito al Centro grandi ustioni dell'Arnas Civico e Benfratelli, dove, però, i tentativi dei sanitari di strapparlo alla morte si sono rivelati vani. Le profonde ferite - ustioni di secondo e terzo grado - riportate su gran parte del corpo, infatti, non gli hanno lasciato scampo.

Restano, invece, ricoverate in centri specializzati in gravissime condizioni la figlia, trasferita a Bari, e la moglie che si trova, invece, a Catania. Per entrambe la prognosi è riservata.

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