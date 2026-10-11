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Papa: "Mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi opero"

Il Pontefice dopo l’Angelus: "E' stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo"

Papa Leone XIV - (Fotogramma/Ipa)
Papa Leone XIV - (Fotogramma/Ipa)
11 ottobre 2026 | 12.17
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

"Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. E' stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni". Lo ha detto Papa Leone XIV, affacciandosi alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, dopo l’Angelus con i fedeli e i pellegrini convenuti in piazza San Pietro.

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papa papa leone papa come sta papa condizioni di salute papa intervento papa nodulo polmone
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