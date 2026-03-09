Momenti di paura questa mattina a Genova Voltri, dove una ragazzina di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da un muro alto circa otto metri mentre si stava recando a scuola.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in via al Santuario delle Grazie, quando al 118 è arrivata la segnalazione di una giovane ferita. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, i carabinieri, l’automedica Golf 3 e un’ambulanza della Croce Verde Pegliese.

Secondo quanto riferito dal 118, all’arrivo dei soccorritori la ragazza era cosciente. Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe perso l’equilibrio cadendo dal muro e battendo la testa nell’impatto.