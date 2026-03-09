circle x black
Cerca nel sito
 

Genova, tredicenne cade da muraglione: è grave

Soccorsa in codice rosso, è stata trasportata all’ospedale Gaslini. Indagini sulla dinamica

Genova, tredicenne cade da muraglione: è grave
09 marzo 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Momenti di paura questa mattina a Genova Voltri, dove una ragazzina di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da un muro alto circa otto metri mentre si stava recando a scuola.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in via al Santuario delle Grazie, quando al 118 è arrivata la segnalazione di una giovane ferita. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, i carabinieri, l’automedica Golf 3 e un’ambulanza della Croce Verde Pegliese.

Secondo quanto riferito dal 118, all’arrivo dei soccorritori la ragazza era cosciente. Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe perso l’equilibrio cadendo dal muro e battendo la testa nell’impatto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caduta ferita soccorso genova news genova 13enne genova voltri
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza