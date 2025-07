Il celebre designer di automobili Giorgetto Giugiaro è ricoverato a Olbia dopo un incidente vicino a Porto Cervo. L’imprenditore che compirà 87 anni tra pochi giorni ha riportato vari traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stava percorrendo i tornanti in località Farina, a pochi passi da Porto Cervo, quando ha perso il controllo della sua Land Rover Defender. Il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato più volte, finendo la corsa su uno dei tornanti sottostanti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ed è stato necessario l'elisoccorso per il trasferimento all’ospedale di Olbia. Giugiaro ha riportato diversi traumi ma, dalla dinamica dell’incidente, le conseguenze sarebbero potute essere più gravi. Sul posto sono intervenuti, per la messa in sicurezza e i rilievi, i vigili del fuoco e la Polizia locale di Arzachena.