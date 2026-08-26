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Giornata internazionale del cane, i consigli per viaggiare pet-friendly in Italia e all’estero

Ecco una selezione di mete e strutture pronte ad accogliere Fido e padroni

Cane in vacanza - Adnkronos
Cane in vacanza - Adnkronos
26 agosto 2026 | 07.44
Alessia Trivelli
LETTURA: 2 minuti

Viaggiare con il proprio cane significa condividere ogni momento della vacanza. In occasione della Giornata Internazionale del Cane oggi 26 agosto, ecco alcune destinazioni e strutture che accolgono gli amici a quattro zampe con servizi ed esperienze dedicate.

Viaggio in Italia con Fido

Grado è perfetta per chi ama il mare, grazie a spiagge dedicate con box privati, aree sgambamento e accesso in acqua, mentre Lignano Sabbiadoro propone spiagge attrezzate con agility dog, piscine per cani, dog sitting, incontri con educatori cinofili e persino gelati dedicati. In montagna, Courmayeur invita a esplorare sentieri e vallate con impianti di risalita pet-friendly, mentre in Toscana Grand Universe Lucca è il punto di partenza per passeggiare sulle Mura cittadine e Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa per escursioni nella Garfagnana, tra boschi, borghi e un parco avventura pet-friendly. Per un soggiorno ricco di attenzioni, Italian Hospitality Collection offre welcome kit, piscine termali dedicate ai cani a Fonteverde e una spiaggia riservata al Chia Laguna Nature Resort. Bluserena propone Dog Room con giardino recintato, il programma Happy Dog con aree gioco, dog sitter e tavoli dedicati nei ristoranti, mentre le strutture italiane di Marriott Bonvoy accolgono gli ospiti a quattro zampe con kit personalizzati, amenities esclusive e ampi spazi verdi.

Le città pet friendly e i servizi all'estero

All'estero, Vienna conquista con grandi parchi, spiagge per cani, gite in barca e gelati dedicati, mentre New York City sorprende con hotel dotati di concierge canino e menù gourmet, dog bar, musei e iniziative come i Bark in the Park. Il Sudafrica unisce riserve naturali, spiagge e hotel con menù dedicati agli animali, mentre la California combina boutique hotel pet-friendly, spiagge iconiche ed esperienze uniche come imparare a surfare insieme al proprio cane alla Coronado Dog Beach. Infine, Evaneos propone itinerari tailor-made nelle destinazioni più pet-friendly d'Europa, dalla Francia al Portogallo, fino a Montenegro ed Estonia, con alloggi e attività selezionati per chi viaggia con il proprio cane.

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