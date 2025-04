Giubileo, l'Università della Tuscia e l'Ambasciata del Messico presso la Santa Sede lanciano 'PellegrinApp

Presentata a Viterbo -nell’Auditorium dell'Università degli Studi della Tuscia- “PellegrinApp”, l’innovativa applicazione pensata per offrire informazioni utili, suggerimenti e servizi ai pellegrini provenienti dal Messico e dall’America Latina in vista dell’Anno Santo. L’app -presentata nel corso della nona edizione della GeoNight, evento internazionale dedicato alla geografia che vuole riflettere sul ruolo delle istituzioni e delle comunità nella costruzione di percorsi di pace e speranza- è stata sviluppata da Rizoma (spinoff dell’Unitus) e nasce da un protocollo di protezione consolare attivato dall’Ambasciata del Messico presso la Santa Sede, con l’obiettivo di garantire assistenza tempestiva e orientamento ai circa 100.000 pellegrini messicani attesi a Roma durante il Giubileo. Durante la presentazione sono intervenuti il Dott. Guillermo Cumming Ortega (Asistente de Cancilleria dell'Ambasciata del Messico presso la Santa Sede), e il team di RIZOMA composto dalla Prof.ssa Luisa Carbone, dal Prof. Tony Urbani e dai Dott. Michele Empler, Luca Lucchetti e Raffaele Gargiulo.

Per assicurare la sostenibilità del progetto, “PellegrinApp” vanta il sostegno di importanti aziende italiane come WindTre ed EuropeAssistance, oltre a collaborazioni con operatori turistici, strutture ricettive e attività commerciali. Oltre a facilitare il soggiorno dei pellegrini nella Capitale, l’app includerà itinerari nella Tuscia e nei borghi storici vicini a Roma, valorizzandone le tradizioni millenarie e il patrimonio naturalistico.

Grazie a un approccio di sportello unico digitale, inoltre, la piattaforma integrerà servizi vaticani gratuiti (visite alle basiliche papali, prenotazioni per le udienze pontificie e organizzazione di messe private) e collegamenti a piattaforme chiave, come l’accesso al portale di Roma Capitale e alla sua nuova app di intelligenza artificiale “Julia”, oltre a servizi per la mobilità, la cultura e lo svago (taxi, cinema, teatri, eventi sportivi). Uno strumento innovativo per accompagnare i pellegrini lungo i percorsi giubilari, con un’attenzione particolare agli aspetti culturali e territoriali del nostro Paese. Questo progetto segna la prima collaborazione tra l’Unitus e l’Ambasciata del Messico presso la Santa Sede, aprendo la strada a future iniziative congiunte su temi di interesse comune.