Giubileo, rettore Università Tor Vergata su evento giovani: "Per noi grande orgoglio"

“È per noi un elemento di grande orgoglio, in continuità con quanto accaduto nel 2000. Venticinque anni dopo siamo sempre un’area che consente di ospitare tanti giovani animati da uno spirito di pace, cooperazione e amicizia. E credo sia molto importante trasmettere questi valori ed essere in grado incentivarne lo sviluppo e l’utilizzo attraverso una struttura organizzativa di grande eccellenza, con un’area dell’Università di più di cento ettari dedicata a questo evento, che consente a tutti di potervi partecipare in piena sicurezza”. Lo ha detto il rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron dopo il tavolo tecnico sul dispositivo di sicurezza pianificato per gli eventi del Giubileo dei Giovani. “Ci saranno tanti momenti, soprattutto nel giorno che precedono l’evento clou di domenica, in cui i ragazzi potranno aggregarsi - ha concluso- La possibilità di poter dialogare con persone di altri paesi arricchisce moltissimo non solo il bagaglio culturale ma anche l’aspetto sociale dei ragazzi che possono così maturare e crescere in un contesto più vario e ampio maturando convinzioni che li accompagneranno per tutta la vita”.