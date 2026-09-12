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Goggia, malore in Argentina: rientro anticipato in Italia

L'azzurra si sottoporrà ad accertamenti nei prossimi giorni

Sofia Goggia - (Afp)
Sofia Goggia - (Afp)
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12 settembre 2026 | 23.22
Redazione Adnkronos
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Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d’accordo con la Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.

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