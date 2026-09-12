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Caso Ranucci, l'ex compagna di Lavitola arrivata in procura a Roma per essere sentita

Natalia Potenza, che gestisce il Cefalù a Monteverde, aveva fatto richiesta di essere ascolata dai pm romani

Caso Ranucci, l'ex compagna di Lavitola arrivata in procura a Roma per essere sentita
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12 settembre 2026 | 10.45
Redazione Adnkronos
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E’ arrivata a piazzale Clodio Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Valter Lavitola, reoconfesso di essere il mandante dell’attentato dello scorso ottobre davanti l’abitazione di Sigfrido Ranucci.

La donna, che gestisce il Cefalù a Monteverde, aveva fatto richiesta di essere sentita dai pm romani e questa mattina verrà ascoltata in procura come persona informata sui fatti dai pm titolari del fascicolo.

L’ex compagna di Lavitola potrebbe anche riferire ai magistrati dei rapporti tra l’imprenditore ed ex editore e Ranucci. Due giorni fa la procura, guidata da Francesco Lo Voi, ha incassato la conferma dell’impianto accusatorio da parte del tribunale del Riesame che ha respinto le istanze delle difese di Lavitola che resta quindi in carcere. I giudici con la decisione hanno anche confermato l’aggravante del metodo mafioso per l’ex editore.

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attentato procura Roma Lavitola Ranucci
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