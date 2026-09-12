circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Lazio-Milan 1-0 - Diretta

I biancocelesti, primi in classifica, ospitano la squadra di Amorim in uno degli anticipi della quarta giornata

Davide Frattesi - IPA
Davide Frattesi - IPA
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
12 settembre 2026 | 17.22
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Big match in Serie A. Oggi, sabato 12 settembre, la Lazio ospita il Milan all'Olimpico nella quarta giornata di campionato. I biancocelesti, primi in classifica a punteggio pieno, arrivano dalla vittoria in trasferta contro l'Udinese, battuta 2-1 in rimonta. Nell'ultimo turno i rossoneri invece hanno pareggiato 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus, con Gatti a riprendere l'iniziale vantaggio di Cissè. Si comincia alle 18.

Dove vedere Lazio-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sarà impegnata in trasferta a Venezia sabato 19 settembre, alle 20:45. Domenica 20 settembre, il Milan ospiterà il Lecce a San Siro alle 20:45.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lazio Milan diretta Lazio Milan diretta Serie A Lazio Milan live
Vedi anche
Gasparri alla kermesse di Forza Italia giovani: "Per loro centrale l'insegnamento di Berlusconi" - Video
Omicidio suicidio a Pietralata, l'uscita delle bare della famiglia - Video
Di Battista arrivato a Roma, ricoverato al Gemelli: videoselfie nostra inviata
Elezioni Milano, Tajani: "Perego è il candidato giusto, sicurezza tema centrale" - Video
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Diabete, numeri in crescita: cosa sapere su una delle principali sfide per la sanità pubblica
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza