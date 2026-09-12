Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a incontrare il leader del Cremlino Vladimir Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami. "Dobbiamo esserci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere una decisione", ha affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha affermato che non importa quello che lui dirà esattamente a Putin o cosa il leader del Cremlino dirà a lui. ''Conta solo il risultato. Questo è tutto", ha detto Zelensky in un'intervista alla Deutsche Welle.

Nuovi raid russi

Intanto, almeno 12 persone sono state ferite in un raid aereo russo che ha colpito un condominio residenziale a Odessa, nell'Ucraina meridionale, danneggiandolo. Lo ha riportato il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Serhiy Lysak, spiegando che tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedale e che sul posto sono attive squadre di soccorso.

L'aeronautica militare ucraina ha avvertito che i droni Shahed erano ancora attivi nella regione dopo l'attacco.

Inoltre, missili russi sono stati lanciati anche su Kryvyi ﻿Rih, in Ucraina, dove è stato colpito un impianto industriale. Lo ha riferito il capo del Consiglio di Difesa della città, Oleksandr Vilkul, spiegando che l'attacco ha provocato un morto, un disperso e tre feriti.