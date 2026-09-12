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Ucraina, Meloni: "Sostegno a Kiev per difendere Roma"

Il presidente del Consiglio in una intervista a Il Foglio: "L’Italia avrebbe tutto da perdere in un contesto internazionale in cui vengono meno le regole della pacifica convivenza"

Ucraina, Meloni:
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12 settembre 2026 | 07.22
Redazione Adnkronos
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Mentre resta alta la tensione tra Russia e Ucraina, dopo gli attacchi di Mosca ieri anche su Kiev, Giorgia Meloni è tornata a parlare del conflitto. Lo ha datto rispondendo ad una domanda nel corso di una intervista rilasciata a Il Foglio. “Quando ti definisci un patriota la prima domanda a cui devi rispondere è: sei in grado di mettere la Patria prima di te stesso? E’ questo il punto. Ecco, per me in questi anni sarebbe stato elettoralmente più vantaggioso non sostenere l’Ucraina, piuttosto che farlo. Solo che io non ho sostenuto l’Ucraina per Kiev, io ho sostenuto l’Ucraina per Roma. Perché, come ho detto molte volte, l’Italia avrebbe tutto da perdere in un contesto internazionale in cui vengono meno le regole della pacifica convivenza tra le nazioni e torna a prevalere la legge del più forte. E, purtroppo, un assaggio di quello scenario lo stiamo avendo in questi anni”.

E poi ancora: “Per una nazione - dice la premier - le spese militari somigliano alle spese che una famiglia sostiene per la sicurezza della propria casa. Certo che è impopolare dire che bisogna spendere anche in difesa. Ma purtroppo è necessario. E vado fiera del fatto che, su questo punto, Fratelli d’Italia non ha mai fatto demagogia”. Quanto al fatto che la Russia sia o meno una minaccia per l’Italia e l’Europa, “penso - conclude Meloni - che in ogni caso sia molto più saggio fare in modo di non essere facilmente attaccabili che non confidare sul fatto di non essere attaccati”.

Zelensky propone a Putin incontro al G20 di Miami

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a incontrare il leader del Cremlino Vladimir Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami. "Dobbiamo esserci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere una decisione", ha affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha affermato che non importa quello che lui dirà esattamente a Putin o cosa il leader del Cremlino dirà a lui. ''Conta solo il risultato. Questo è tutto'', ha detto Zelensky in un'intervista alla Deutsche Welle.

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Russia Ucraina guerra russia ucraina giorgia meloni
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