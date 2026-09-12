circle x black
Cerca nel sito
 

Donnarumma, condannato a nove anni il mandante della brutale rapina ﻿in casa a Parigi

Il portiere e la compagna furono sequestrati nel luglio 2023 nel loro appartamento. I sette uomini coinvolti portarono via in pochi minuti contanti, gioielli, orologi e borse di lusso

Gianluigi Donnarumma - (Ipa)
Gianluigi Donnarumma - (Ipa)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
12 settembre 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il principale mandante della rapina nell’abitazione dell’ex giocatore del Psg Gianluigi Donnarumma e della sua compagna, sequestrati nel luglio 2023 nel loro appartamento parigino, è stato condannato venerdì dal tribunale di Parigi a nove anni di carcere. La procura aveva chiesto una pena di dieci anni per Ilyas Kherbouch, detto 'Ganito', 21 anni, accusato di aver organizzato l'operazione dalla sua cella. Il giovane era diventato noto dopo la sua clamorosa evasione dal carcere di Villepinte, nella periferia di Parigi, nel marzo scorso, prima di essere nuovamente arrestato 13 giorni dopo.

Il suo nome compare in numerosi procedimenti legati a sequestri di persona. Considerato dall'accusa come il secondo mandante del colpo, Khyan M., 22 anni, per il quale erano stati richiesti nove anni di reclusione, è stato invece assolto. La sua avvocata, Céline Dadouat, si è detta "soddisfatta e sollevata" dopo la lettura della sentenza, pronunciata intorno all'una di notte, sostenendo che il tribunale "ha avuto il tempo di esaminare i fatti, le prove e le zone d'incertezza". Nella notte del 21 luglio 2023, la coppia, assente al processo, venne svegliata e immobilizzata nella propria abitazione.

Donnarumma fu colpito violentemente con pugni rinforzati fino a sanguinare, mentre gli aggressori gridavano: "I soldi, gli orologi". La compagna, Alessia Elefante, allora incinta, fu strangolata con il cavo di ricarica di un telefono. I sette uomini coinvolti, alcuni dei quali mai identificati, portarono via in pochi minuti contanti, gioielli, orologi e borse di lusso. Il portiere della Nazionale italiana ha stimato il valore del bottino in poco meno di un milione di euro.

Il colpo avvenne in avenue Montaigne, uno dei quartieri più esclusivi di Parigi, preso di mira da una criminalità "sempre più giovane", secondo il procuratore. Durante il processo sono stati ricordati sette casi di rapine in abitazione commesse ai danni di personaggi famosi tra il 2022 e il 2025 nella zona ovest della capitale francese. Ilyas Kherbouch e Khyan M. risultano coinvolti almeno in due di questi episodi.

Secondo l'accusa, questa vicenda ha avuto anche "due vittime collaterali": il bambino che Alessia Elefante aspettava e che perse poco dopo la rapina, un aborto spontaneo attribuito allo shock subito quella notte, e un uomo presente durante il colpo che si è suicidato nella propria cella il 10 maggio 2024 dopo essere stato minacciato perché sospettato di aver fatto da informatore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rapina Donnarumma Parigi calcio tribunale carcere
Vedi anche
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza