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Alessandro Di Battista è arrivato in Italia: atterrato a Ciampino l'aereo da Cuba, cosa sappiamo

Il viaggio di rientro in Italia a bordo di un volo sanitario è avvenuto per tappe e a bassa quota ed è durato circa dodici ore. Ad attenderlo c'era un'ambulanza

Alessandro Di Battista - (Ipa)
Alessandro Di Battista - (Ipa)
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12 settembre 2026 | 07.54
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Alessandro Di Battista è arrivato in Italia: l'aereo con a bordo l'ex parlamentare del M5s è atterrato questa mattina alle 07.30 all'Aviazione generale dell'aeroporto di Ciampino da Cuba, dove il 48enne era ricoverato a seguito di un malore e di un successivo intervento chirurgico. Il volo è decollato alle 17, ora italiana, di venerdì 11 settembre, e il viaggio è avvenuto per tappe e a bassa quota: è durato circa dodici ore.

Come è andato il ritorno in Italia di Di Battista

Il rientro Di Battista, il cui viaggio - dopo il tentativo fallito del 4 settembre - è stato confermato solo poche ore prima della partenza, ha previsto infatti un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute, che comprendeva proprio un volo a bassa quota e uno o più scali. Dalle prime informazioni, ad attenderlo c'era un'ambulanza.

Alessandro Di Battista a Cuba, il malore e il ricovero a L'avana

L'ex paralmentare, che si trovava sull'isola per girare un documentario per Il Fatto Quotidiano, si è sentito male lo scorso 28 agosto. Dopo aver accusato un forte mal di testa è stato ricoverato in un ospedale a Santa Clara per poi essere trasferito a L'Avana, all'Hermanos Ameijeiras dove è stato raggiunto da due medici del Policlinico Gemelli di Roma, il neurochirurgo Giuseppe Maria Della Pepa e l'anestesista e rianimatrice Isabella Melchionda. Nei giorni scorsi è stato anche operato ed è rimasto per qualche giorno nel reparto di terapia intensiva. Insieme a lui, la madre dei suoi due figli, Sahra Lahouasnia, e il presidente dell’associazione Schierarsi e amico dell’ex deputato, Luca Di Giuseppe.

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