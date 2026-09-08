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Alessandro Di Battista, come sta dopo l’operazione: è sedato e in terapia intensiva

L’ex parlamentare resta ricoverato all’Avana dopo l’intervento. Le sue condizioni vengono monitorate dai medici: al momento non è possibile stabilire quando potrà rientrare in Italia

Alessandro Di Battista
Alessandro Di Battista
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08 settembre 2026 | 09.01
Redazione Adnkronos
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Alessandro Di Battista resta ricoverato in terapia intensiva all’Avana, dopo l’intervento chirurgico d’urgenza al quale è stato sottoposto il 5 settembre. L’operazione, secondo le informazioni raccolte nelle ultime ore, sarebbe riuscita e arrivano segnali di prudente ottimismo, ma resta necessario attendere l’evoluzione del decorso post-operatorio.

Come riferiscono i giornali, Di Battista è sedato e in terapia intensiva, come previsto dalla prassi in questo tipo di interventi. Al momento, dunque, non è possibile stabilire quando potrà tornare in Italia: il rientro, che era stato programmato con un’aeroambulanza, è stato rinviato e tutto dipenderà dal decorso post-operatorio e da come evolverà il quadro clinico dell’ex parlamentare.

Secondo alcune fonti, inoltre, i tempi potrebbero essere tutt’altro che brevi: Di Battista potrebbe infatti restare ricoverato a Cuba per almeno le prossime quattro settimane, arrivando quindi a circa 30 giorni di permanenza dopo l’operazione. Si tratta, tuttavia, di una previsione e non di una data fissata per il rientro, che potrà essere valutato soltanto sulla base delle sue condizioni cliniche.

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