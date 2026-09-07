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Di Battista ricoverato a Cuba, l'operazione alle spalle e i tempi del possibile rientro in Italia: cosa sappiamo

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita persone ben informate, "potrebbe stare a Cuba altre quattro settimane. Sarà lunga l’attesa"

Di Battista ricoverato a Cuba, l'operazione alle spalle e i tempi del possibile rientro in Italia: cosa sappiamo
07 settembre 2026 | 12.50
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Prudenza. E' questa la parola d'ordine sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ancora ricoverato a l'Avana a Cuba, dove venerdì scorso è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. O almeno è questo quello che chiedono gli ambienti vicini all'ex parlamentare del M5s, per evitare che possano circolare notizie false o distorte sulla salute del 48enne.

Quando potrebbe tornare Di Battista in Italia

Di Battista nei giorni scorsi sarebbe dovuto tornare in Italia a bordo di una aeroambulanza, come lui stesso aveva fatto sapere tramite i propri canali social. Poi, venerdì è stato operato e la partenza è stata rimandata. Non c'è al momento un data per il rientro. Come riporta Il Corriere della Sera, che cita persone ben informate e vicine al 48enne, "potrebbe stare a Cuba altre quattro settimane, fino a 30 giorni dopo l’operazione. Sarà lunga l’attesa".

Come sta l'ex parlamentare ricoverato a Cuba

Sempre come riferisce il quotidiano di via Solferino, alcuni parametri di Di Battista monitorati in queste ultime ore sembrano avere valori nella norma. Resta ricoverato in terapia intensiva come da pressi dopo operazioni come quella a cui è stato sottoposto l'ex pentastellato, che si trovava a Cuba per un reportage, venerdì scorso. Indiscrezioni che vengono accolte con prudente ottimismo nell’inner circle dei dibattistiani - sottolinea il Corriere, aggiungendo: "Nessuna fuga in avanti, però: invitiamo tutti alla cautela. Si tratta di una fase delicata".

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