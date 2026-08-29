Malore con fortissimi mal di testa ieri per Alessandro Di Battista che è stato ricoverato all'ospedale Santa Clara nell'isola cubana. Solo nella serata di oggi, sabato 29 agosto, ha ripreso conoscenza. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti ben informate, il segnale di miglioramento dell'ex deputato del M5S ha convinto i medici a effettuare il trasporto verso la capitale cubana, dove dovrà essere sottoposto ad accertamenti più approfonditi tra cui una Tac con contrasto.

I medici cubani hanno ritenuto necessario spostarlo con l'ambulanza nella capitale cubana, distante circa 300 chilometri, dove sono disponibili esami più avanzati.

L'ipotesi di un rientro

Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che l'ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, si è recata all'ospedale di Santa Clara per acquisire informazioni e coordinarsi con le autorità locali. Il governo segue la situazione "con la massima attenzione" e ha predisposto un aereo sanitario per un eventuale rientro in Italia, che sarà autorizzato solo se le condizioni cliniche lo permetteranno.

Dagli anni nel M5S ai reportage nel mondo

Romano, classe 1978, laureato al Dams, Di Battista ha lavorato come cooperante in America Latina e Africa, prima di entrare nel Movimento 5 Stelle. Deputato dal 2013 al 2018, è stato tra i volti più carismatici del M5S. Nel 2018 ha scelto di non ricandidarsi, dedicandosi alla scrittura e ai reportage. Nel 2021 ha lasciato definitivamente il Movimento, dopo la decisione del M5S di sostenere il governo Draghi.

Negli ultimi anni ha costruito una nuova identità pubblica tra documentari, podcast, libri di geopolitica e reportage internazionali. Nel 2023 ha fondato l'associazione 'Schierarsi', attiva su temi di sanità, pace e politica estera. Continua a raccontare conflitti e periferie del mondo con una linea critica verso le dinamiche di potere globali.

Peter Gomez: "La situazione è grave, aspettiamo notizie"

Peter Gomez, direttore del sito online del 'Fatto Quotidiano', confermava la gravità del quadro, parlando con l'Adnkronos in tarda mattinata, ma spiegava anche di non avere ulteriori dettagli. "Stava preparando dei reportage per il Fatto, come fa da diverso tempo. L'ha fatto dalla Russia, dalla Siria, da Israele, insomma da varie parti del mondo. Ora aspettiamo di avere notizie più precise sul suo stato di salute. Aspettiamo e speriamo" ha dichiarato.

I post social prima del ricovero

Molto attivo sui social anche sul fronte della politica italiana e internazionale, nell’ultimo post pubblicato su Facebook ieri sera intorno alle 22 ha scritto: “Lo Stato terrorista di Israele continua a bombardare contemporaneamente Palestina, Libano e Siria”. Intorno alle 2 del mattino ha inoltre condiviso su Instagram una storia rilanciando un video, pubblicato da Salah Ostaz, giornalista e fotoreporter palestinese nella Striscia di Gaza, che documenta un attacco contro civili nel nord della Striscia.

Conte: "Senza parole per Di Battista, comunità M5S sgomenta"

Giuseppe Conte ha definito "sgomenta" la comunità Cinque Stelle dopo il ricovero di Di Battista a Cuba, spiegando di essersi personalmente informato sulle sue condizioni e assicurando sostegno totale dell'intero Movimento. Il M5S ha parlato di "grande apprensione", stringendosi ai familiari e auspicando aggiornamenti positivi nelle prossime ore.