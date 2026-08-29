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Trovato senza vita nel Po il 16enne che si era allontanato da casa

Non ci sono segni di violenza sul corpo, la salma restituita alla famiglia

Sommozzatori dei vigili del fuoco - (Fotogramma)
Sommozzatori dei vigili del fuoco - (Fotogramma)
29 agosto 2026 | 18.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si sono concluse nel più tragico dei modi le ricerche del minorenne che un paio di giorni fa si era allontanato da casa nel Mantovano. Il corpo del sedicenne è stato trovato nelle acque del Po, nel comune di Bondeno (Ferrara). Il ragazzo si era allontanato da casa nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, e le telecamere lo avevano inquadrato nell'area del Po, dove le ricerche si sono da subito concentrate.

Stamattina i carabinieri di Borgo Mantovano e di Gonzaga, insieme ai vigili del fuoco del comando di Mantova, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, la Protezione civile 'Terre dei Gonzaga' e la Polizia locale di Borgo Mantovano hanno ripreso le ricerche, fino alla tarda mattinata quando è stato trovato il cadavere. "Non ci sono segni di violenza sul corpo", si legge in una nota dei carabinieri di Mantova, "pertanto la salma è stata restituita ai familiari".

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bondeno mantova 16enne trovato senza vita nel po 16enne morto
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