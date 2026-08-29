Ufficiale il calendario della Champions League 2026-27, con le date di tutte le partite della 'League Phase'. Oggi, sabato 29 agosto, le 36 squadre partecipanti alla massima competizione europea hanno conosciuto il loro destino. Tra queste le italiane Inter, Napoli, Roma e Como. Esordio da brividi per i nerazzurri di Chivu, che martedì 8 settembre voleranno al Bernabeu contro il Real Madrid del grande ex José Mourinho. La squadra di Allegri inizierà contro l'Arsenal, mentre i giallorossi se la vedranno con i turchi del Fenerbahce. Per Fabregas, debutto al Sinigaglia contro il Lipsia.

Champions League, calendario Inter

Ecco il calendario dell'Inter in Champions League:

Real Madrid-Inter, martedì 8 settembre ore 21

Inter-Bruges, martedì 13 ottobre ore 21

Inter-Shakhtar, mercoledì 21 ottobre ore 21

Feyenoord-Inter, martedì 3 novembre ore 21

Inter-Stoccarda, mercoledì 25 novembre ore 21

Dortmund-Inter, mercoledì 9 dicembre ore 21

Inter-Liverpool, martedì 19 gennaio ore 21

Slovan-Inter, mercoledì 27 gennaio ore 21

Champions League, calendario Napoli

Ecco le date di tutte le partite del Napoli in Champions:

Napoli-Arsenal, mercoledì 9 settembre ore 21

Villarreal-Napoli, martedì 13 ottobre ore 21

Napoli-Bodo Glimt, martedì 20 ottobre ore 21

Porto-Napoli, mercoledì 4 novembre ore 21

Manchester City-Napoli, martedì 24 novembre ore 21

Napoli-Bruges, martedì 8 dicembre ore 21

Sabah-Napoli, mercoledì 20 gennaio ore 18.45

Napoli-Viking, mercoledì 27 gennaio ore 21

Champions League, calendario Roma

Ecco invece il calendario della Roma:

Fenerbahce-Roma, giovedì 10 settembre ore 18.45

Roma-Real Madrid, mercoledì 14 ottobre ore 21

Roma-Slovan, martedì 20 ottobre ore 21

Manchester United-Roma, martedì 3 novembre ore 21

Psg-Roma, mercoledì 25 novembre ore 21

Roma-Sporting, martedì 8 dicembre ore 21

Aek Atene-Roma, martedì 19 gennaio ore 21

Roma-Lilla, mercoledì 27 gennaio ore 21

Champions League, calendario Como

Ecco il calendario del Como, al suo esordio in Champions:

Como-Lipsia, giovedì 10 settembre ore 21

Feyenoord-Como, mercoledì 14 ottobre ore 18.45

Como-Manchester United, mercoledì 21 ottobre ore 18.45

Lens-Como, mercoledì 4 novembre ore 21

Como-Aek Atene, martedì 24 novembre ore 21

Betis-Como, mercoledì 9 dicembre ore 18.45

Como-Psg, mercoledì 20 gennaio ore 21

Barcellona-Como, mercoledì 27 gennaio ore 21