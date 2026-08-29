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Nuovo Codice della strada, c'è deroga divieto motore acceso in sosta per soggetti fragili

La disposizione è già contenuta nel testo attualmente sottoposto alla consultazione degli operatori e delle associazioni di settore, specifica il Mit in una nota

Auto - (Foto )
Auto - (Foto 123RF)
29 agosto 2026 | 13.35
Stefania Marignetti
LETTURA: 1 minuti

Il nuovo Codice della strada prevede una specifica deroga al divieto di mantenere acceso il motore durante la sosta, a tutela dei soggetti fragili. La disposizione è già contenuta nel testo attualmente sottoposto alla consultazione degli operatori e delle associazioni di settore. Lo specifica il Mit in una nota.

La deroga

In particolare, su specifica richiesta del ministro Salvini, il nuovo articolo 2.II.11 (numerazione provvisoria) modifica il vigente articolo 157 del Codice, consentendo di lasciare in sosta il veicolo con il motore termico acceso e con l'impianto di condizionamento d'aria in funzione, qualora a bordo siano presenti bambini, donne in stato di gravidanza, anziani o altri soggetti fragili.

La nozione di 'soggetti fragili' ricomprende tutte le persone, incluse quelle con disabilità, che per specifiche condizioni sanitarie o psico-fisiche necessitano di idonee condizioni di salute e di sicurezza anche durante la permanenza del veicolo in sosta.

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Sicurezza stradale Codice della strada Motore acceso in sosta motore acceso macchina ferma codice della strada sosta con motore acceso nuovo codice della strada soggetti fragili
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