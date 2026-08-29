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Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, l'ex deputato M5S "è in gravi condizioni"

Il M5S: "Comunità in apprensione, ci stringiamo ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione"

Alessandro Di Battista - FOTOGRAMMA
Alessandro Di Battista - FOTOGRAMMA
29 agosto 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, in un ospedale di Cuba. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera on line, l'ex deputato del Movimento Cinque Stelle sarebbe "giunto in ospedale a Cuba in gravi condizioni".

"Grande apprensione" è stata espressa in una nota dal M5S: "La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione".

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Cuba di battista grave di battista cuba alessandro di battista
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