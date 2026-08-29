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Ucraina, raid russo contro magazzino vicino a Kiev fa strage: almeno 27 morti

Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio, decine di feriti

Kiev - (Afp)
Kiev - (Afp)
29 agosto 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Russia continua i raid sull'Ucraina. Almeno 27 persone sono morte nell'attacco di un raid russo ieri sera contro un magazzino vicino a Kiev. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale, Timour Tkatchenko.

Zelensky: "No munizioni vicino alle case"

"Ci sono regolamenti in vigore, le munizioni non possono essere vicino alle case o ad altre aree residenziali", ha scritto in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, confermando come da ieri sera vadano avanti le operazioni nella località di Myla, vicino a Kiev, per le conseguenze di "un attacco russo con droni". "E' stato colpito un magazzino, c'è stata un'esplosione. Purtroppo, le infrastrutture circostanti hanno subito danni significativi, sono stati danneggiati edifici residenziali, una struttura per anziani e persone con disabilità", ha aggiunto il presidente, confermando il bilancio che parla di "27 persone uccise" e di "decine" di feriti.

Una delle vittime, ha spiegato Zelensky, "era il capo della comunità di Dmytrivka, Taras Didych" e "stava soccorrendo le persone" colpite dall'attacco. Il presidente ha precisato di avere aggiornamenti dal primo ministro Sergii Koretskyi e dal ministro degli Interni Ivan Vyhivskyi. "Coloro che hanno permesso che questo accadesse devono essere ritenuti responsabili per le loro decisioni", ha aggiunto, annunciando indagini di "Polizia Nazionale e Servizio di Sicurezza" e "l'apertura di procedimenti penali per accuse di negligenza". "Saranno certamente tratte le conclusioni", ha sottolineato.

Nel post Zelensky ha segnalato anche attacchi in altre regioni, Odessa, Dnipro, Kiev, Zaporizhzhia, Sumy, Kherson, Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk e Chernihiv. "L'Ucraina - ha concluso - non può essere lasciata sola nel trovare soluzioni per difendersi da tali attacchi".

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