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'Il Brasiliano' aggredisce operatori Ama, Minnocci denunciato a Roma

L'influencer si è scagliato anche contro i carabinieri intervenuti

Massimiliano Minnocci - (fermo immagine Radio24)
Massimiliano Minnocci - (fermo immagine Radio24)
04 luglio 2026 | 19.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora guai per Massimiliano Minnocci, noto sui social come ‘il Brasiliano’. Questa mattina intorno alle 7, Minnocci, in stato di agitazione, ha aggredito alcuni operatori Ama a Lungotevere Maresciallo Diaz. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e l’influencer si è scagliato anche contro i militari dell’Arma, minacciandoli. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Minnocci è diventato negli ultimi anni un 'personaggio social' anche grazie alle apparizioni come ospite a La Zanzara, trasmissione di Radio24 condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Recentemente, 'il Brasiliano' si è affacciato alla politica manifestando l'intenzione di candidarsi alle elezioni amministrative a Roma. Sul profilo Instagram di Minnocci si fa riferimento ad un'ipotetica lista 'Borgate e Giovani': "Ci hanno detto che era impossibile. Noi abbiamo risposto con i fatti. Borgate e Giovani sta per nascere. Siamo pronti a scendere in campo", il messaggio di 3 settimane fa.

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