In collaborazione con 10M

Nella gestione degli atenei italiani, la regolarità del calendario accademico rappresenta la struttura portante della vita universitaria. Il calcolo dei crediti, la programmazione degli appelli d'esame e la pianificazione delle giornate di orientamento richiedono un'organizzazione coordinata dell'accesso alle aule e ai complessi didattici. Per gli organi di governance universitaria — e per la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), l'organismo d'indirizzo che rappresenta gli atenei in materia di autonomia, calendario e svolgimento delle attività istituzionali — la continuità dell'orario delle lezioni costituisce il presupposto operativo indispensabile per garantire il diritto allo studio di decine di migliaia di iscritti.

Tuttavia, l'esame della cronologia delle proteste studentesche primaverili mostra come la normale scansione della didattica abbia subito un'interruzione programmata. Nel corso della primavera del 2024, gruppi organizzati di studenti hanno fatto ingresso negli edifici universitari, sbarrando gli accessi, montando tende nei cortili e interrompendo l'ordinario flusso delle lezioni, inserendosi in un contesto in cui il vocabolario della mobilitazione era già pienamente formato e pronto all'uso.

La scansione del calendario e la chiusura degli spazi didattici

L'impatto di queste iniziative sulla macchina organizzativa degli atenei si è manifestato in modo immediato, trasformando la gestione logistica degli spazi in una sequenza di emergenze. La presenza stabile di manifestanti all'interno delle strutture ha ridotto l'accessibilità dei dipartimenti, costringendo i responsabili di sede a riorganizzare o sospendere la programmazione ordinaria.

La dimensione di questi disservizi sul piano accademico è documentata dalle cronache giornalistiche sull'occupazione dell'Università Statale di Milano, dove l'allestimento dell'accampamento studentesco e la successiva rissa nel corridoio dell'aula magna hanno costretto la presidenza a disporre lo spostamento delle attività didattiche e a rinviare le giornate dell'Open Day. Le dichiarazioni dei vertici dell'ateneo hanno sottolineato come il blocco prolungato dei cortili stesse pregiudicando l'erogazione dei servizi e il regolare svolgimento dei programmi universitari, con ripercussioni dirette sugli studenti e sul personale docente.

Slogan politici e rivendicazioni delle occupazioni primaverili

L'analisi dei contenuti urlati nei corridoi e scritti sugli striscioni affissi all'ingresso degli atenei rivela la natura e gli obiettivi della mobilitazione durante le fasi calde della primavera. L'impianto politico e linguistico della protesta si è mosso fin da subito lungo direttrici precise, imperniate su rivendicazioni mirate nei confronti delle istituzioni e delle collaborazioni scientifiche estere.

La tipologia di messaggi diffusi all'interno delle facoltà milanesi è riportata nei resoconti locali dell'accampamento pro-Palestina al cortile della Statale, in cui il gruppo di occupanti ha dichiarato una permanenza a oltranza. Le parole d'ordine intonate e stampate sulle locandine includevano formule identitarie come "Intifada fino alla vittoria" e lo slogan "Palestina libera dal fiume al mare", a testimonianza di come la rete della contestazione disponesse di un repertorio retorico già strutturato e ampiamente collaudato.

Alt text: Aula universitaria vuota con banchi disposti in fila senza studenti presenti

Link: https://unsplash.com/it/foto/banchi-vuoti-dellaula-universitaria-F8t2VGnI47I

La contestazione della diplomazia accademica e gli scontri di sede

La dinamica delle occupazioni primaverili ha interessato anche i principali atenei della capitale, estendendo la pressione politica dagli spazi didattici agli organi istituzionali centrali. La richiesta di interrompere gli accordi di ricerca e i bandi di cooperazione scientifica con le università israeliane è diventata il punto centrale dell'azione dei collettivi, determinando momenti di forte tensione con il personale e le forze dell'ordine.

La cronaca degli eventi nell'ateneo romano è dettagliata nei report di ANSA sugli scontri alla Sapienza, in cui gruppi di studenti hanno occupato l'area del rettorato e i corridoi principali della struttura. Gli slogan urlati durante i presidi e gli accessi bloccati — incentrati sulla formula "Boicottare Israele… vergogna, assassini" — hanno messo in evidenza un'impostazione comunicativa diretta ad azzerare le relazioni accademiche bilaterali piuttosto che ad aprire un tavolo di confronto istituzionale.

La continuità del vocabolario politico nei campus

L'osservazione delle mobilitazioni registrate tra aprile e maggio 2024 mette in luce la rapidità con cui la rete degli studenti politicizzati ha tradotto le tensioni internazionali in una pratica di blocco stabile degli spazi formativi. L'utilizzo di un lessico e di rivendicazioni ben definite ha caratterizzato ogni fase delle occupazioni, dimostrando che la griglia ideologica e le parole d'ordine erano già pronte all'uso per alimentare la contestazione all'interno dei dipartimenti.

Mettere in fila le date delle proteste primaverili e i contenuti degli striscioni evidenzia come la rottura della normalità didattica si sia mossa di pari passo con la diffusione di slogan ideologici ricorrenti. Nei cortili delle facoltà occupate, la convergenza tra le richieste di interruzione dei rapporti scientifici e l'adozione di formule identitarie ha delineato una strategia di pressione continua sulle autorità di governo degli atenei.

Alt text: Bacheca in sughero con vari avvisi, ritagli cartacei, volantini e comunicati affissi con puntine

Link: https://unsplash.com/it/foto/una-bacheca-coperta-di-carte-e-immagini-7PP4RKH8aII

La gestione dell'autonomia e la tenuta della didattica

Per le autorità accademiche e gli organismi di rappresentanza come la CRUI, la gestione di questi blocchi ha posto problemi rilevanti in merito al bilanciamento tra il rispetto della libertà di manifestazione e la tutela delle funzioni essenziali dell'università. La chiusura temporanea dei dipartimenti e l'impossibilità di svolgere lezioni in presenza hanno comportato costi organizzativi significativi per gli studenti estranei alle proteste, alterando lo svolgimento dei calendari d'esame.

L'alterazione dei calendari non ha riguardato soltanto lo slittamento delle lezioni frontali, ma ha impattato direttamente sui percorsi degli studenti prossimi alla laurea e sulla pianificazione delle sessioni d'esame. Garantire la continuità amministrativa e la tutela degli spazi pubblici è diventata così la priorità principale per gli organi di governo degli atenei durante i mesi caldi della primavera.

La conclusione nei cortili occupati

Le settimane che hanno visto il blocco delle attività didattiche negli atenei italiani restituiscono la misura di una frattura profonda all'interno della vita dei campus. L'esame dei fatti avvenuti tra aprile e maggio 2024 mostra come la mobilitazione si sia radicata grazie a un apparato di parole d'ordine e slogan già pronti per essere spesi nel dibattito pubblico.

L'immagine di un'aula chiusa con il catenaccio mentre il tabellone degli orari segna ancora l'ora della lezione sintetizza efficacemente l'impatto di quelle giornate: la regolarità della programmazione accademica si è infranta contro una contestazione organizzata, capace di trasformare i corridoi e le corti universitarie in luoghi di scontro politico permanente.