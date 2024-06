La richiesta per "evitare pericoli per la sua sicurezza", dopo la rivelazione in tribunale del suo indirizzo e le minacce ricevute attraverso un sito neonazista

Ilaria Salis, candidata alla europee, ha scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri Antonio Tajani, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, si apprende da fonti legali, per chiedere di scontare la misura cautelare dei domiciliari nell'ambasciata italiana a Budapest per evitare "pericoli per la sua sicurezza", dopo la rivelazione in tribunale del suo indirizzo e le minacce ricevute attraverso un sito neonazista.