Ci sono voluti sei anni di pratica ma ora Nicholas Deplano ce l'ha fatta: è riuscito a superare l'esame per ottenere la patente di guida nonostante non abbia le braccia. Il ventiquattrenne di Badalucco, in provincia di Imperia, infatti è nato senza arti superiori e ha imparato a guidare usando i piedi. Un traguardo straordinario che rappresenta non solo autonomia e indipendenza, ma anche la vittoria della determinazione e della forza di volontà.

In un post su Facebook, Deplano racconta la sua emozione: "Per qualcuno la patente è una cosa banalissima, per me è il passepartout per iniziare una nuova vita con un’ottica diversa. Sono passati sei anni da quando ho iniziato le pratiche, e oggi finalmente l’ho presa, non mi sembra neanche vero”. Il giovane sottolinea come la perseveranza e la volontà di affrontare le sfide abbiano portato a questo successo: “Vorrei dedicare questo traguardo a tutti quelli che hanno bisogno di quella forza: usatela, se non ce l’avete, createvela”. Nicholas racconta di aver sempre dovuto contare principalmente su se stesso, anche se ha ricevuto sostegno dai genitori, dal fratello e da alcuni amici. “Chi mi ha sempre sostenuto, anche solo con una parola goffa, ha avuto un ruolo fondamentale”, aggiunge.

Nei mesi precedenti Deplano aveva spiegato sui social di aver dovuto acquistare un'automobile modificata e ottenere il permesso per utilizzarla per l'esame di pratica della patente, dal momento che per la scuola guida sarebbe stato troppo dispendioso farne modificare una soltanto per lui. "Sono un caso unico giustamente, - ha detto - io ho dovuto comprare la macchina prima di iscrivermi" all'esame per la patente.