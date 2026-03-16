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Crans-Montana, denunciato anche il figlioccio dei Moretti

A presentare l'esposto contro Jean-Marc Gabrielli, il padre di una vittima. L'uomo avrebbe deciso insieme ai titolari del bar Le Constellation di tenere chiuse tutte le uscite di sicurezza a Capodanno

Le Constellation dove è avvenuto il rogo a Capodanno - Afp
Le Constellation dove è avvenuto il rogo a Capodanno - Afp
16 marzo 2026 | 14.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jean-Marc Gabrielli, figlioccio dei titolari del bar Le Constellation di Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti, è stato denunciato in relazione all'incendio di Capodanno costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. Lo scrive la Sonntagszeitung spiegando che l'esposto è stato presentato dal padre di una vittima e dai rappresentanti delle vittime. In particolare la denuncia riguarda la questione della porta di servizio situata sul retro del bar 'Le Constellation' e sul perché quella notte fosse chiusa a chiave.

Cruciale la testimonianza di un addetto alla sicurezza, secondo il quale i coniugi Moretti, il loro figlioccio e la sua fidanzata Cyane, rimasta vittima dell’incendio la notte di Capodanno, avevano deciso di sigillare tutte le uscite del bar tranne quella che fungeva anche da ingresso situata sulla veranda. "Così facendo, volevano impedire a chiunque di entrare nel bar senza pagare", ha dichiarato la guardia di sicurezza.

Stando alla Sonntagszeitung, le dichiarazioni fatte della guardia "contraddicono quelle del figlioccio e di Jacques Moretti".

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