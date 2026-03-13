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Crans-Montana, la polizia indaga sui Moretti per appropriazione indebita e legami con criminali

I proprietari del bar 'Le Constellation' dove si è verificato un incendio la notte di Capodanno costato la vita a 41 persone tra cui sei ragazzi italiani

Jacques e Jessica Moretti - Afp
Jacques e Jessica Moretti - Afp
13 marzo 2026 | 21.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La polizia federale svizzera sta indagando sulle finanze di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana dove si è verificato un incendio la notte di Capodanno costato la vita a 41 persone tra cui sei ragazzi italiani. In un rapporto della polizia si sospettano possibili operazioni finanziarie fraudolente, nonché possibili legami con la criminalità organizzata corsa. Lo rende noto Franceinfo, che ha ottenuto dalla polizia federale svizzera un documento riservato di 15 pagine che illustra i sospetti sull'origine del patrimonio della coppia.

Nel documento, redatto dall'unità antiriciclaggio della polizia svizzera, gli inquirenti hanno esaminato l'attività dei conti bancari dei Moretti e scoperto numerosi prestiti. Tra il 2015 e il 2025, le tre aziende della coppia hanno accumulato prestiti bancari per un totale di diversi milioni di franchi svizzeri. La polizia ha inoltre rilevato che ingenti somme di denaro venivano regolarmente trasferite dai conti correnti dei tre ristoranti della famiglia Moretti al conto personale di Jessica Moretti. Questo denaro veniva poi trasferito su banche francesi o sull'app di pagamento mobile Revolut utilizzata dalla coppia. Complessivamente, l'equivalente di 645mila euro è stato inviato in Francia. L'origine di questi fondi rimane sconosciuta.

Secondo la polizia svizzera questo denaro potrebbe rivelare un possibile schema finanziario fraudolento. "L'impero dei coniugi Moretti in Svizzera si basa esclusivamente sulla concessione di prestiti ottenuti in modo probabilmente improprio ", scrivono gli inquirenti. Sospettano trasferimenti di denaro che "potrebbero implicare cattiva gestione, frode assicurativa e gravi reati fiscali " .

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