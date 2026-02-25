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Crans-Montana, da Svizzera 55mila euro a feriti e famiglie vittime

L'obiettivo è quello di fornire assistenza rapida e senza ostacoli alle persone colpite

Le Constellation - Afp
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25 febbraio 2026 | 16.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Svizzera verserà un contributo di solidarietà di 50mila franchi, circa 55mila euro, una tantum ai feriti e ai familiari delle vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani, e il ferimento di altre 115. La proposta, presentata dal Consiglio federale, verrà votata dal Parlamento a marzo come misura urgente.

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L'obiettivo è quello di fornire assistenza rapida e senza ostacoli alle persone colpite e si aggiunge all'aiuto finanziario d'urgenza di 10mila franchi disposto dal Canton Vallese.

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