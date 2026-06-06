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Marina Berlusconi: "Non preoccupata per uscite verso Vannacci, sono scelte sbagliate del passato"

La primogenita di Silvio Berlusconi, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicine ad Arcore, non sarebbe preoccupata per l’addio di Attilio Pierro e Davide Bergamini

Marina Berlusconi - (Fotogramma)
Marina Berlusconi - (Fotogramma)
06 giugno 2026 | 19.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nessun rammarico per i due deputati che da Forza Italia sono passati a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La primogenita di Silvio Berlusconi, Marina, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicine ad Arcore, non sarebbe preoccupata per l’addio di Attilio Pierro e Davide Bergamini, che avevano aderito al movimento azzurro nel gennaio scorso e sono approdati oggi ufficialmente in Futuro nazionale. Certe uscite, raccontano le stesse fonti, sono considerate la conseguenza di scelte sbagliate del passato, che hanno portato dentro al partito anche esponenti che non ne condividevano i valori fondamentali. La presidente di Fininvest non ha nessuna intenzione di interferire nella linea politica di Fi, ma le sta a cuore il futuro del partito fondato dal padre e crede fermamente in una sua svolta liberal. In tale contesto c’è stato il doppio avvicendamento alla Camera e al Senato con la nomina dei capigruppo Enrico Costa e Stefania Craxi.

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