In Regione Lazio il premio 'Parola d'Oro': celebra l'arte di comunicare con positività e costruttività

E' previsto per il 30 gennaio nella Sala Tirreno della Regione Lazio il 'Premio Parola d'Oro', riconoscimento speciale che celebra l'arte di comunicare con positività e costruttività. L'evento sarà condotto dalla giornalista Paola Delli Colli e dal presidente del premio Parola d’Oro, Claudio David. Tra gli ospiti il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il magistrato Valerio de Gioia e l’assessore alla Cultura Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile Regione Lazio Simona Renata Baldassarre. In un mondo spesso dominato da discorsi negativi e divisivi, il Premio Parola d'Oro rappresenta un faro di speranza e di cambiamento, riconoscendo e incoraggiando coloro che scelgono di utilizzare il potere delle parole per promuovere la pace, la comprensione e la crescita personale e collettiva. Con questo premio, ci impegniamo a valorizzare e a celebrare le persone che si distinguono per la loro capacità di comunicare in modo empatico, rispettoso e costruttivo, dimostrando così il valore e l'importanza delle parole nel plasmare il nostro mondo. Il Premio Parola d'Oro è un riconoscimento e un impegno continuo a coltivare un linguaggio di amore, gentilezza e saggezza, che possa illuminare e ispirare le vite di coloro che lo ascoltano o lo leggono.

“L’imbarbarimento della nostra epoca è frutto anche di un imbarbarimento della comunicazione - sottolinea l’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre - Per questo motivo, valorizzare chi comunica bene è un gesto di civiltà, che concorre a curare la nostra società. Chi parla male pensa male e agisce peggio. Le parole feriscono più della spada. Ecco che manifestazioni come quella di oggi ribadiscono il valore della parola come strumento di incontro e non di scontro; di espressione e non affermazione; di dialogo, non di monologo”. Il premio verrà lanciato il 28 gennaio al Senato da Claudio David nell’ambito del convegno sulla sicurezza sul lavoro: "Prima la Sicurezza – Innovazione, Formazione, Protezione per l'uomo e per l'ambiente" patrocinato dal Senatore Trevisi.

Ecco i premiati: Mons. Marco Frisina per la Categoria Musica sacra e comunicazione spirituale, Fabrizio Santori per la categoria Istituzioni e comunicazione politica, Carolyn Smith per la categoria Danza, spettacolo e comunicazione televisiva, Andrea Pamparana per la categoria scrittura, Carolina Benvenga per la categoria Intrattenimento per l’infanzia, Andrea Roncato per la categoria Cinema, Luca Alcini per la Categoria regia televisiva, Jalisse per la categoria Musica e comunicazione artistica, Federica Bertoni per Diritti Animali e Giustizia Sociale e Morale, Nicole Moscariello per Diritti Animali e Giustizia Sociale e Morale, Elisa caponetti per la Categoria Psicologia e Relazioni Umane, Angelo Tofalo per la Categoria Difesa e sicurezza, Ylli Ujka e Cesk Ivanaj per la categoria Imprenditorialità e Leadership, Eleonora Ivone, Cinema d’autore e narrazione culturale, Tommaso Giuntella per la categoria Radio e giornalismo televisivo, Andrea Fragasso per la categoria Giornalismo d'informazione, Angiolina Marchese per la categoria Arte, Riccardo Cecchini per la categoria Promozione culturale, Elena Presti per la categoria Comunicazione visiva, Nazarena Savino per la categoria Impegno sociale e inclusione, Alessandro Circiello per la categoria Enogastronomia, Pasticceria Pirri Emanuele per la categoria Eccellenza artigianale e cultura della pasticceria, Ranca Tartufi per la categoria Promozione delle eccellenze italiane, Rollami Sushi per la categoria Innovazione Culinaria, Qerim e Francesco Coku per la categoria Costruzioni civili e tutela del patrimonio architettonico, Dundar Kesapli per la categoria comunicazione interculturale. L'evento, che inizierà alle 16, è presieduto e ideato da Claudio David Patrocinato dalla Regione Lazio.