Due donne, madre e figlia, quest'ultima incinta, hanno perso la vita ieri sera in un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Andria-Bisceglie dove due vetture si sono scontrate frontalmente. Secondo prime informazioni le due erano di Bisceglie. La più giovane, M.D. 32 anni, è arrivata morta in ospedale ad Andria. Nulla da fare per il feto. La mamma, 62 anni, R.M., è morta a Barletta subito dopo essere arrivata al pronto soccorso. Il marito della donna, e padre della ragazza, è ricoverato a Barletta in ortopedia con una frattura del femore. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Andria, le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco.