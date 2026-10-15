E' di un operaio morto e un altro ferito il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto oggi, giovedì 15 ottobre, a Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'Alta Velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Stanno intervenendo i tecnici della Asl e la polizia municipale.

A dare l’allarme i colleghi dei due operai. Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Per uno dei due operai coinvolti il medico non ha potuto fare altro se non constatare il decesso.