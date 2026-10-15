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Firenze, incidente nel cantiere dell'Alta Velocità: un morto e un ferito

A dare l'allarme due colleghi, ancora non si conosce la dinamica di quanto accaduto

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15 ottobre 2026 | 17.31
Redazione Adnkronos
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E' di un operaio morto e un altro ferito il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto oggi, giovedì 15 ottobre, a Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'Alta Velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Stanno intervenendo i tecnici della Asl e la polizia municipale.

A dare l’allarme i colleghi dei due operai. Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Per uno dei due operai coinvolti il medico non ha potuto fare altro se non constatare il decesso.

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