Incidente in A1, mezzo pesante va a fuoco in galleria a Calenzano: tratto riaperto

Code in diminuzione nel tratto compreso tra Firenze Impruneta ed il bivio con A1 Direttissima

Il camion dei vigili del fuoco
29 gennaio 2026 | 20.03
Redazione Adnkronos
Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, sull'A1 Milano-Napoli dove al km 266 in direzione Nord, all’interno della galleria Le Croci, nel comune di Calenzano (Firenze) un mezzo pesante ha preso fuoco. L'incendio è stato spento grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Poco dopo le ore 19, è stato riaperto il tratto, precedentemente chiuso, è stato riaperto. Nel tratto compreso tra Firenze Impruneta ed il bivio con A1 Direttissima, si registrano 10 km di coda in diminuzione in direzione di Bologna.

Sul luogo dell'evento hanno operato le squadre e i mezzi di Aspi per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme, attività imprescindibile per consentire la riapertura al traffico.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

incidenti A1 Calenzano Firenze news cronaca news Autostrada incidente
